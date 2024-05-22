Filistin’e örtülü destek mesajı

Dünyanın en prestijli organizasyonlarından biri olan Cannes Film Festivali başladı. Fransa'nın güneyinde bulunan Cannes şehrinde bu yıl 77'ncisi düzenlenen festivalde, kırmızı halıda yıldızlar geçidi vardı.

KIRMIZI HALIDA MESAJ

Festivale bu yıl Avustralyalı aktris ve yapımcı Cate Blanchett de katılım gösterdi. 'The Apprentice' filminin gösterimine katılan dünya yıldızının kıyafeti ise sosyal medyada gündem oldu. Her fırsatta Gazze'deki insanlık dışı saldırıların durması için çağrı yapan Blanchett, kırmızı halı üzerinde Filistin bayrağının renkleri olan siyah, yeşil ve beyazdan oluşan bir kıyafet tercih etti. Blanchett'in kıyafeti ile Gazze'ye destek mesajı verdiği değerlendirmesi, bir anda sosyal medyada çok konuşulan konular arasında yer alarak gündem oldu.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin İyi Niyet Elçisi olan Cate Blanchett, daha önce Brüksel'deki AP Genel Kurulu'na katılarak burada yaptığı konuşmada, İsrail'e ateşkes çağrısı yapmıştı.