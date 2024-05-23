‘Tuz adam’ şubelerini birer birer kapatıyor

Salt Bae olarak dünyaya nam salan girişimci Nusret Gökçe, son zamanlarda şubelerini bir bir kapatmasıyla gündeme geliyor. Geçen yıl da Gökçe'ye ait New York'taki 'Salt Bae Burger' kapanmıştı. Şimdi de aynı yerdeki işletmelerinden birini daha kapattığı ortaya çıktı.

RESTORAN SAYISI DÜŞTÜ

Etlere attığı tuz hareketi ile şöhrete kavuşan Nusret, ABD'de bulunan şubesini kapatıyor. Ünlü restoran işletmecisi, Manhattan'daki 9'uncu Cadde yakınındaki 412 W. 15th Sokak'taki Nusr-Et Steakhouse'u kapattı. Bazı kaynaklar, "Bazı pazarları denedi. Bazıları çalıştı, bazıları ise çalışmadı" yorumunda bulundu. Böylece Nusret'in New York'taki restoran sayısı bire düşmüş oldu.

Girişimci Nusret Gökçe'ye ait 'Salt Bae Burger' geçen yıl kapanmıştı. Şimdi de aynı yerdeki işletmelerinden birini daha kapattığı ortaya çıktı.