Kaktüsleriyle vedalaştı

Türkiye Ediz Hun'u, 1960'lı yıllardaki romantik filmlerin jönü olarak tanıdı. Bir süre sonra okumak için yurt dışına giden Hun, Oslo'da Ekoloji Bilimleri, Biyoloji ve Kimya eğitimlerini aldı. Bilim insanı olarak Türkiye'ye döndü, TBMM'de Çevre Komisyonu Başkanlığı da yaptı. Oyuncu ve bilim insanı Ediz Hun, filmleriyle olduğu kadar kaktüslere duyduğu ilgiyle de epey konuşuldu.

3 BİNİ AŞKIN ÇEŞİT VAR

Norveç'te çevre bilimi, kimya ve biyoloji eğitimi alan Hun, kaktüslere olan ilgisini bu dönemde geliştirdi. Hun'un koleksiyonunda, Afrika'dan Meksika'ya, Şili'den Bolivya'ya kadar uzanan çeşitli boyutlarda ve şekillerde kaktüslerini suya, güneşe ve kökenlerine göre titizlikle sınıflandıran ve biriktiren Ediz Hun, Avrupa'da ilk 10'a girmesini sağlayan 3 binden fazla kaktüs içeren koleksiyonu için 30 yıldan fazla çalıştığını açıkladı. İddiaya göre Ediz Hun, 3 bin 500 kaktüsünü Bostancı Yaşam Vadisi'ndeki İBB Ediz Hun Kaktüs Evi'ne bağışladı.

Norveç'te çevre bilimi, kimya ve biyoloji eğitimi alan Hun, kaktüslere olan ilgisini bu dönemde geliştirdi.

EDİZ HUN KAKTÜS EVİ

AFRİKA'DAN Meksika'ya, Şili'den Bolivya'ya kadar dünyanın dört bir yanından kaktüs toplayan Ediz Hun, koleksiyonunu 30 yıldan uzun bir sürede hazırladığını belirtti. Ekrem İmamoğlu'nun, Hun'un Büyükada'da bulunan evine yaptığı bir ziyarette dile getirdiği kaktüsleri sergileme fikri, Bostancı Çamaşırcıdere Yaşam Vadisi projesiyle hayat buldu. Yüzden fazla türe ev sahipliği yapan ve 215 metrekare alandan oluşan İBB Ediz Hun Kaktüs Evi'nde, sergi alanı dışında farklı birimler de bulunuyor.