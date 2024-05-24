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Ünlülerin ‘Cannes’ yorumu: ‘Şehirlerin değil bebeklerin kanı’

HABER MERKEZİ
Ünlülerin ‘Cannes’ yorumu: ‘Şehirlerin değil bebeklerin kanı’

DÜNYANIN en prestijli organizasyonlarından biri olan Cannes Film Festivali başladı. Fransa'nın güneyinde bulunan Cannes şehrinde bu yıl 77'ncisi düzenlenen festivalde, kırmızı halıda yıldızlar geçidi vardı. Sanatçı Sinan Akçıl da Cannes hakkında muhabire " Bence dünyanın asıl kırmızı halısı Filistin'de. O kırmızı halıda kandan dolayı. O kan (cannes) şehir değil, bebeklerin kanı" diyerek dikkat çekti. İtalya doğumlu 43 yaşındaki Jasmina Trinca, "Rendez- Vous With Valeria Golino" isimli dizinin ilk bölümünün gösterimi Cannes Film Festivali'ne katılıp kırmızı halıda yürüdü.

BU BROŞTA ACI VAR

İTALYAN oyuncu, bu sırada Filistinlilerle dayanışma amacıyla festivalde giydiği kıyafetin yakasına Filistin bayrağı desenli broş taktı.

Trinca'nın broşu sosyal medyada kullanıcılar tarafından takdir topladı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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