Türkiye en çok Müge Anlı’yı izledi

ATV ekranlarının sevilen ve ilgiyle takip edilen gündüz kuşağı programı 'Müge Anlı İle Tatlı Sert, Tüm Kişiler AB ve 20+ABC1 kategorilerinde 100 program arasında "en çok izlenme payı" alan program oldu. 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' gündüz kuşağında Kantar Medya tarafından alınan verilere göre, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde gündüz kuşağında yer alan Müge Anlı ile Tatlı Sert, tüm yapımlar arasında günün en yüksek izlenme oranına ulaştı. Müge Anlı ile Tatlı Sert 23 Mayıs Perşembe günkü yayınıyla Tüm Kişiler' de yüzde 35,18 izlenme payı AB Sosyal Statü'de yüzde 34,78 izlenme payı ve 20+ABC1 kategorisinde ise yüzde 38,68 izlenme payı elde ederek de yayınlanan tüm dizi ve programları geride bıraktı.