DİZİ TV’nin konuğu oyuncu Recep Usta

ATV ekranının sevilen, çok izlenilen dizi ve programları ile ilgili pek çok detay ve özel ana ulaşabileceğiniz Dizi TV bugünkü bölümüyle yine Pazar sabahınızı keyiflendirecek. Kardeşlerim'in en sevilen oyuncularından Recep Usta bu hafta Dizi TV'ye konuk oluyor. Sevilen oyuncuyla bu kez sette değil hünerlerini sergileyeceği bir seramik atölyesinde röportaj yapıldı.

'ALAN' YAKINDA BAŞLIYOR

ÖTE yandan atv, izleyiciyi ekrana kilitleyen programlarına bir yenisini daha ekliyor. Bu güne kadar Hollanda, İspanya, Fransa, ABD, İtalya ve Almanya gibi ülkelerde izlenme rekorları kıran ve büyük ses getiren "THE FLOOR" (Alan) adıyla Türk izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. 100 yarışmacı, 100 kategori ve 1 milyon büyük ödül. Kıyasıya mücadelede yarışmacıların amaçları belli. Rakiplerini ele, alanını genişlet, en sona kal ve büyük ödülün sahibi ol. 100 yarışmacı, 100 kategori ve 1 milyon büyük ödül.