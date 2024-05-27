Nicki Minaj gözaltında

ABD'li rap şarkıcısı Nicki Minaj Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Schiphol Havalimanı'nda gözaltına alındı. Gözaltı sebebi olarak uyuşturucu madde bulundurması gösterildi. Minaj, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada gözaltı işlemini doğruladı.

HOLLANDA POLİSİ ARAMA YAPTI

ÜNLÜ şarkıcı Minaj, "Şimdi esrar bulduklarını ve başka yetkililerin buraya gelmesi gerektiğini söylediler" ifadelerini kullandı. Hollanda polisi, Minaj'ın üzerinde bulunan esrarın Hollanda dışına çıkarılmasının yasak olduğunu belirterek arama ve gözaltı işleminin yapıldığını açıkladı. Minaj'ın konserinin iptal edileceği bildirildi.