‘Ben Bir Şarkıyım’ görücüye çıkacak

YILDIZ Tilbe'nin yeni albümü 'Ben Bir Şarkıyım'ın çıkış tarihini 4 Haziran Salı olarak duyurmasının arkasından sevenlerini merakla beklemeye başladı. Albümün ilk 3 şarkısı 4 Haziran Salı günü tüm dijital platformlarda aynı anda yayınlanacak. Tilbe'nin 2004 yılında Muazzez Ersoy'a verdiği 'Nar Tanem', 2005'te Petek Dinçöz'den dinlediğimiz 'Ben Bir Şarkıyım- Söz Müzik Sensin' ve 2020 senesinde Öykü Gürman'ın tekli olarak çıkardığı 'Yine Sevenler Sevsin' bu kez sahibinin sesinden dinleyiciye ulaşacağı belirtildi. Yıldız Tilbe'nin kendi yorumuyla seslendirdiği şarkıların düzenlemeleri ise Fırat Özbaylar'a ait.