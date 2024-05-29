Kızını çocuk esirgeme kurumuna gönderdi

Hem kariyeri hem özel hayatı hem de açıklamalarıyla sık sık gündem olan Deniz Akkaya, bu kez kızıyla ilgili yaptığı paylaşımla gündeme geldi. 2010'da boşandığı Efe Önbilgin ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızını ifşa eden Akkaya'nın anlattıkları herkesi şaşkına çevirdi. Son derece yanlış bir baba seçimi ile hamile kalıp, hayatının kabusa döndüğünü dile getiren Akkaya, kızının elinden polisler sayesinde kurtulduğunu söyledi.

'ANNE OLMAK BU DEĞİL'

Deniz Akkaya sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda şu ifadelere yer verdi: "16 senedir resmen tek başıma baktığım kızımın benden ısrarla sakladığı telefonunu ele geçirdim. Benden habersiz yurtdışı planları ve fazlasını bulmam neticesinde telefona el koydum. Fizikken bana saldırması yetmediği gibi beni 1 buçuk saat balkona kilitledi. 3 kez 112'yi aramam neticesinde kurtarıldım. Polislere de karşı çıkan sonrasında bir de hızını alamayıp bana itibar suikastı yapan bu ruh haline, ergenliğin arkasına saklanmasına izin vermeyeceğim. Biz nerede hata yaptık biliyor musunuz? Kontrolsüzce severek. Anne olmak bu değil ve olmamalı. Ben bu hayatı, birileri üstünde tepinsin diye inşa etmedim."

Akkaya'nın kızı hakkında bir sosyal paylaşım sitesinde yaptığı açıklamaların ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Görevlendirilen ekibin gerekli inceleme ve değerlendirmeleri yapmasının ardından, 16 yaşındaki kız çocuğunun koruma altına alındığı ve gerekli psikolojik desteğin verilmeye başlandığı öğrenildi. Akkaya bunun üzerine, "Burnu sürtsün diye ben gönderdim" açıklamasında bulundu.