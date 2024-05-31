Cenaze töreninde gözyaşları sel oldu

PEK çok televizyon dizisinde rol olan başarılı ve genç oyuncu Gülşah Çomoğlu 38 yaşında hayatını kaybetti. Kanser tedavisi gördüğü hastanede vefat eden Çomoğlu'nun cenaze töreni Altinuzade Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Cami'sinde gerçekleşti.

Gözyaşlarının sel olduğu cenaze töreninde Çomoğlu'nun annesi, kardeşi ve eşi ayakta durmakta zorlandı. Çomoğlu'nun acı haberini, eşi Gökhan Günal, sosyal medya hesabından duyurmuştu. Oyuncu İlayda Alişan'ın da kuzeni olan Çomoğlu'nun vefat haberi sanat camiasını derinden sarstı.