MKMMD yeni ekibini belirledi

İZMİR Mimar Kemalettin Moda Merkezi Derneği (MKMMD) 9. döneme bir kez daha Erdoğan Kulu başkanlığında devam etme kararı aldı. 22 yıldır faaliyette olan derneğin bu haftaki olağan genel kurulunda yapılan seçimlerde, Kulu oy birliğiyle ikinci kez başkan seçilirken, yönetim kurulu listesine sektörün önde gelen isimlerinden 7 kişi daha katıldı.

Erdoğan Kulu, 2. Boyoz Şenliği'nin düzenleneceğini söyledi.

ÇALIŞMALARA DEVAM EDİLECEK

GEÇEN sene mayıs ayında göreve gelen ve başarılı işlere imza atan Erdoğan Kulu, 19 kişilik yönetim kurulu kadrosuyla MKMM esnafına faydalı olabilecek çalışmalara yeni dönemde de devam edecekleri mesajını verdi. İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Salkım'ın Divan Kurulu Başkanlığı yaptığı seçimlerde, eski ekibin yanı sıra Metin Deliktaş, Tayyar Günbeyi, Uğur Altmışkara, Süleyman Kaya, Ömer Gelibolu, Rıdvan Yalvak ve Vedat Badem yönetim kadrosuna dahil oldu. Yönetim, merhum meslektaşları adına lokma döktürdü