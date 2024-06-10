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Haberler Sarmaşık Tekne kabusu

Tekne kabusu

HABER MERKEZİ
Tekne kabusu
ŞARKICI Esra Balamir, Datça'da tatile çıktı. Ünlü isim, bir arkadaşının teknesinde doğum günü partisine katıldı. Tekne bir anda alevler içinde kalınca partiye katılanlar, korku dolu anlar yaşandı. Her şeyi yanan Balamir, tekne yangınından sonra yaptığı açıklamada "Motor bölmesinden dumanlar yükseldi. Hemen yan tekneden yardıma geldiler. Canımızı zor kurtardık. Cayır cayır yanışını çaresizce izledik. Eşyalarımız da içinde yandı" dedi. Demet Akalın da teknenin yandığı halini sosyal medya hesabı üzerinden paylaşarak 'geçmiş olsun' dedi.
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