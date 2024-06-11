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Dijital platforma sürpriz proje

HABER MERKEZİ
Dijital platforma sürpriz proje
EKRANLARIN başarılı oyuncusu Hakan Karsak, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. Öğlen saatlerinde tek başına geldiği Zorlu AVM'de ilk durağı dünyaca ünlü markaların ve mağazaların bulunduğu meydan katı olan başarılı oyuncu, yanına gelen sevenleriyle hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi. Dijital platforma sürpriz yeni 2 proje müjdesini veren Karsak, muhabirlerin de fotoğraf isteğini kırmadı. Habercilere iyi çalışmalar dileyen başarılı oyuncu, daha sonra alışverişine kaldığı yerden devam etti.
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