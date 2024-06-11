Viyana’da eğitim gördü Milyoner’e damga vurdu

Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, önceki akşam renkli anlara sahne oldu. Yarışmaya katılan Menekşe Teyze, solucan gübresi üretimi yaptığını söyledi ve anlattıklarıyla seyircinin gönlünde taht kurdu. Koyuncu, yarışmada başarılı bir performans sergilerken hayat hikayesi ise dikkatlerden kaçmadı.

DEVLET DESTEĞİYLE EĞİTİM

Devlet desteğiyle Viyana'da aldığı eğitim sonrası solucan gübresi üretimi yaparak çalışma hayatında başarı elde eden ve anlattıklarıyla ilham kaynağı olan Menekşe Teyze, yarışmadaki ilk sorulara kolaylıkla cevap vererek başarılı bir performans sergiledi. Koyuncu, "Ben Yahyalı, Senirköy'den geliyorum. Ev hanımıyım. Solucan gübresi üreticisiyim aynı zamanda. Devletimizin 'Çiftçi Kadınlar Üretiyor' projesinde eğitime katıldım. Bizi Avusturya Viyana'ya eğitime götürdüler. Bana solucan gübresi verdiler. Buraya sesimi duyurmaya geldim, bunu herkes yapabilir. Solucanlar, kimyasalla çoraklaşan toprakları tedavi ediyorlar" dedi.

TÜM JOKERLERİNİ KULLANDI

Sempatik tavırlarının yanı sıra başarılı performansıyla da seyirciden büyük alkış toplayan Menekşe Koyuncu, altıncı soruya kadar geldi. Sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun yönelttiği "İlahi Komedya adlı klasik eserin yazarı kimdir?" sorusuna cevap vermekte zorlanan Koyuncu, joker hakkı kalmadığı için yarışmadan çekilmeyi tercih etti. Menekşe Teyze, 30 bin TL'lik ödülle Kim Milyoner Olmak İster'den ayrıldı.