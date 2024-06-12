Genç iletişimciler Müge Anlı dedi

İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından düzenlenen "10'uncu Medya Ödülleri", düzenelenen bir törenle sahiplerini buldu. Törende, öğrencilerin oylamalarıyla medya, sanat ve spor dünyasının duayen isimleri 70 farklı kategoride ödüllendirildi. Müge Anlı'nın programı da genç iletişimciler tarafından ödüle layık görüldü.

Müge Anlı'nın programı, 17 bin öğrencinin yüzde 87'sinden oy alarak birinci seçlidi.

ANLI TEŞEKKÜR ETTİ

Ödül törenine katılamayan Müge Anlı, kendi programında ödülünü öğrencilerden alarak çok teşekkür etti. Genç iletişimciler tarafından en iyi gündüz kuşağı ödülünü alan Müge Anlı, 'Çok teşekkür ediyorum dün akşam da ödül töreni düzenlendi. Sevgili öğrencilerimiz hocalarıyla beraber bize ödülümüzü getirdiler. Büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Üniversitelerden aldığımız ödüller her zaman için çok kıymetli. Çünkü her zaman söylüyorum, üniversitelerimiz ülkemizin bilime uzanan en değerli kapıları. Çalışan, üreten herkesle gurur duyduğumuz gibi üniversite öğrencilerimizle de gurur duyuyoruz. Onları yetiştiren değerli hocalarımızın da ellerinden öpüyorum" dedi.