Oyuncu Ezgi Mola’ya manevi tazminat cezası

OYUNCU Ezgi Mola, Batman'da intihar eden İpek Er'in (18) mektubunda kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu yazdığı Musa Orhan'a (26) karşı 'hakaret' davasında 6 bin 960 TL ceza almasının ardından manevi tazminat davasında da 10 bin TL para cezasına çarptırıldı. Oyuncu Ezgi Mola yaşanan olaya ilişkin 20 Ağustos 2020'de sosyal medya hesabından paylaşım yapmıştı. Musa Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş, Ezgi Mola'nın paylaşımı ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.