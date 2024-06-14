Ajda Pekkan’ın 60 yıllık hayali

Süperstar olarak anılan Ajda Pekkan, İstanbul Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda hayranlarıyla buluştu. Konserin sunuculuğunu ise Çağla Şıkel üstlendi. Dev bir orkestrayla sahne alan Ajda Pekkan'a konserde; Selda Bağcan, Nilüfer, Mazhar - Fuat, Işın Karaca, Hande Yener, Cem Adrian, Mabel Matiz, Semicenk, Motive, Norm Ender ve Korosu ile Dolapdere Bing Gang eşlik etti.

Ajda Pekkan ve Selda Bağcan aynı sahneyi paylaştı. İkilinin Sivas türküsü düeti, sosyal medyada gündem oldu.

SÜPERSTAR VE ARKADAŞLARI

Konserde duygularını dile getiren Ajda Pekkan, ilk kez Eurovision Şarkı Yarışması'na katıldığında bile bu kadar heyecanlanmadığını belirterek, "Çok değerli yol arkadaşlarımla sahne alacağım. Onlarla beraber olmak hayalimdi. Kısmet bu akşammış" dedi.

Pekkan'ın efsane şarkılarını sanatçı arkadaşlarıyla beraber söylediği "Ajda Pekkan & Arkadaşları" konserine müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.