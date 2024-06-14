Denizin altında heykel sergisi

MUĞLA Bodrum Belediyesi tarafından Bitez açıkları Görecek Adası yakınlarında yaklaşık 6 aylık çalışmanın ardından deniz dibine yerleştirilen eserlerin açılışı yapıldı. Bodrum Belediye Başkan Vekili Emel Çakaloğlu, BODTO Başkan Yardımcısı İbrahim Akkaya, Bodrum Sağlık Vakfı Başkanı Numan Balaban, dalgıçlar ve çok sayıda vatandaş açılış törenine katıldı. Deniz yoluyla gelen vatandaşlar eserleri yakından görme imkanı buldu. 6 sanatçının yüzlerce eserini yakından görenler gözlerine inanamadı. Açılışın ardından sanatçılar son dokunuşları ise su altından yaptı. Turizme katkı sağlamak ve dalış turizmini geliştirmek için planlanan projede Bodrum'un çeşitli bölgelerinde serginin açılmaya devam edeceği öğrenild