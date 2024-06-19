Çeşme plajında ilan-ı aşk etti

Oyuncu ve sunucu Ceyda Düvenci ile olan 8 yıllık evliliği geçen sene sona eren Bülent Şakrak, yaklaşık 1 ay önce İstanbul'da magazin basınına yakalandığı sevgilisi Esra Akpınar ile bu kez de Çeşme'de objektiflere takıldı. İstanbul'dan sonra yaz tatilinde ilk defa görüntülenen ikili, kısa süreliğine denizde sohbet edip yüzdükten sonra arkadaşlarının yanına döndü. Muhabbet esnasında aşka gelen Bülent Şakrak, bir anda sevgilisinin yanağından öpüverdi. Ünlü isim, aylardır birlikte olduğu Akpınar ile romantik bir karesini yayınladı.

ÇİÇEK GİBİ NOT

Yoğun iş temposundan arta kalan vaktini sevgilisiyle geçiren Bülent Şakrak, Instagram hesabından da ilk kez paylaşım yaptı. Sevgilisiyle tatilini tadını çıkaran oyuncu, birbirlerine aşkla baktıkları bir kareyi "Çiçek" notuyla paylaştı. Bülent Şakrak'ın paylaşımına yorum yapan Doğa Rutkay Kamal ise kalp emojisi koydu.

ÇEŞME GÜNLÜĞÜ:

BİKİNİDEN MAYOYA GEÇTİ

Kış dönemini dizi çekimleriyle geçiren oyuncu Melisa Doğu, yorgunluğunu Çeşme'de attı. Kilolarına rağmen kendisiyle barışık olan ve her sene cesurca bikini giyen ünlü oyuncu, bu kez mayo giymeyi tercih etti. Rol aldığı dizide başı kapalı bir kadını canlandıran Doğu'nun bu sezon bikini yerine mayo ile denize girmesi, akıllara "Acaba diziden mi etkilendi?" sorusunu getirdi.

AŞKTA UMDUĞUNU BULAMADI KENDİNİ İŞE VERDİ

Bayramın ikinci günü Alaçatı'da sahne alan Berdan Mardini, coşkulu bir gece yaşattı. Genç sevgilisi ile ayrıldıklarını söyleyen Mardini, "Yaz aşkı olur mu?" sorusuna, "Aşk her zaman aşktır. Şu an hayatımda kimse yok. İlerleyen zamanlarda ne olur bilemem" yanıtını verdi.

YÜZMEKTEN ÇOK OYNAMAK YORDU

Oyuncu çift Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk, bayram tatilini kızları Mercan ile birlikte Çeşme'de geçirdi. Yamantürk çifti, denizde yüzmekten çok kızlarıyla vakit geçirdi. Mercan'ı suya alıştırmak için onunla oyun oynayan ikili daha sonra yemek yiyerek harcadıkları enerjiyi geri topladı.