Çeşme plajında ünlüler geçidi

Yaz aylarının aşırı sıcak geçmesiyle birlikte ünlü isimler soluğu İzmir'in güzide tatil mekanı Çeşme'de aldı. Çeşme'de bulunan Öykü Karayel ve Can Bonomo, Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk, Caner Erkin ve Şükran Ovalı, Bülent Şakrak ve Esra Akpınar aynı plajda denk geldi. Çocuklarıyla birlikte denize girmek için Çiftlikköy'e giden ünlüler, tesadüfen aynı noktada olduklarını fark etti. Plajda denk gelip suda sohbet ederek bayramlaşan, birbirleriyle şakalaşan ünlüler, sanki film galasında bir araya gelmiş gibiydi.

ÇOCUKLARLA BİRLİKTE TATİL

Her sene yaz dönemini Çeşme'de geçiren Öykü Karayel ve Can Bonomo ile Caner Erkin ve Şükran Ovalı çifti, bu yaz Çeşme'ye misafir olan ünlü arkadaşlarıyla yakından ilgilenip onlara ilçenin gözde mekanları hakkında bilgiler verdi. Çevrelerinde bulunan vatandaşlar ise bu kadar ünlü ismi bir arada görünce, şaşkınlık içerisinde ne olduğunu anlamaya çalıştı. "Acaba bir etkinlik mi var?" diye düşünen tatilciler, hayranı oldukları ünlü isimleri yakından gördükleri için mutluydu. Öte yandan üçü de çocuk sahibi olan Özge Özpirinçci, Öykü Karayel ve Şükran Ovalı, herkesi kıskandıran göbeksiz fit vücutlarıyla adeta manken gibi dolaşıyordu.

'HELİKOPTERLE YETİŞEBİLİRDİK'

Sevilen popçu Hande Yener, bayramın üçüncü günü Çeşme'de gündüz konseri verdi. Kali Beach'te 'Happy Hour' etkinliği kapsamında sahneye çıkan başarılı şarkıcıyı dinlemeye gelenler, kapıda uzun kuyruklar oluşturdu. Konsere gecikmeli olarak katılan Hande Yener, "Biraz geciktim kusura bakmayın. Bu gecikmeden dolayı bana trip atmayın sakın. Dışarıda feci bir trafik var. Ne kadar çabaladıysak yetişemedik. Ancak helikopterle gelmemiz lazımdı" dedi.

'EĞLENMEME GİBİ BİR ŞANSINIZ YOK'

Alaçatı Jolly Joker Private, yaz sezonu açılışını Kenan Doğulu konseriyle gerçekleştirdi. Sahneye beyaz kostümüyle çıkan ve programına en sevilen hareketli çalışmalarıyla başlayan Doğulu, "Bu gece eğlenmeden gitmek yok. Zaten eğlenmeme gibi bir şansınız da yok" dedi. Yaklaşık 2 saat şarkı söyleyen ve vaat ettiği eğlenceyi fazlasıyla sunan ünlü popçu performansıyla tam not aldı.