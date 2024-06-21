Beylerin enerjisi tükenmek bilmedi

İZMİR'İN Çeşme ilçesine bu yıl da ünlü akını sürüyor. Tatilini Çeşme'de geçirmek isteyen ünlüler arasında olan Beyza Şekerci ve Engin Hepileri, güneşin tadını çıkardı. Denizde oğluyla eğlenerek vakit geçiren Hepileri'ye kısa süre sonra Bülent Şakrak ve Onur Ünsal da katıldı. Plajda maç yapan baba oğul, kıran kırana bir mücadele verdi.

Sürekli koşuşturan beylerin enerjileri ise kolay kolay tükenmedi. İlerleyen dakikalarda iyice terleyip sıcaktan bunalan sportmen ünlüler, bu kez de serinlemek için eğlencelerine suyun içinde devam etti.

PLAJDA TOP OYNADI

BÜYÜK efor sarf eden beylerin kazanma anındaki sevinçleri de görülmeye değerdi. Bu maçlar yapılırken uzun süre gölgede arkadaşlarıyla muhabbette olan Beyza Şekerci de dayanamayıp daha sonra plaja inerek bir bayanla top oynadı.

ÇİFTİN İLK TATİLİ

GEÇEN ay Ali Can Akyıldız ile ilişkisine nokta koyan Zeynep Bastık ve bir hafta önce beraber görülen oyuncu Serkay Tütüncü, aşklarını itiraf ettikten sonra ilk kez Çeşme'de görüntülendi. Çiftlikköy'de bir beache giden ikili, romantik halleriyle objektiflere yansıdı. Denizde yüzdükten sonra kumsalda yürürken el ele olan ve sürekli birbirlerine gülümseyerek bakan Bastık ve Tütüncü, çok mutlu olduklarını herkese gösterir gibiydi. Ünlü çift aşk yürüyüşü yaparken, mekanda bulunan diğer müşteriler de dikkatli bakışlarla onları izledi.