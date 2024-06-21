Yıldız Tilbe’ye lahit şoku

MUĞLA'DA Bodrum Antik Tiyatro'da sahne alan ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, konser esnasında mezarın üzerine çıkmak isteyince güvenlik tarafından uyarıldı. Sesi ve şarkılarıyla yıllardır geniş bir hayran kitlesine sahip olan Tilbe, bu sefer de konserindeki görüntülerle sosyal medyayı salladı.

Bodrum Antik Tiyatro'da sevenleri ile bir araya gelen Yıldız Tilbe, aşağıda kaldığını düşünerek yüksek taşların üzerine çıkmak istedi. Çıkmak istediği yerin mezar olduğunu anlamayan Tilbe, güvenlik tarafından "Yasak" diyerek uyarıldı. O taşların mezar olduğunu öğrenen Tilbe "Kaldırsınlar oradan, burada mezar mı olur?" dedi.