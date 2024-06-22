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Haberler Sarmaşık 4’üncü kez evlenmişti genç eşiyle balayında

4’üncü kez evlenmişti genç eşiyle balayında

HABER MERKEZİ
4’üncü kez evlenmişti genç eşiyle balayında
BURAK Sergen, üç hafta önce evlendiği Gizem Şağban Sergen ile balayına çıktı. Burak Sergen, üç hafta önce kendi tiyatrosunun genel koordinatörü Gizem Şağban ile evlenmişti. Geçtiğimiz ocak ayında Nihan Ünsal ile olaylı bir şekilde boşanan Burak Sergen, Gizem Şağban ile evlenerek 4'üncü kez nikâh masasına oturmuş oldu. Çiftin, balayında öncelikle yurt dışı seyahatleri ardından da yurt içi seyahatleri olacağı öğrenilmişti. Eşiyle tekne gezisine çıkan Sergen, o anları da sosyal medya hesabından yayımladı.
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