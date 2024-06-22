Çeşme’de aile saadeti

GUPSE Özay ve Barış Arduç, birlikte geçirdikleri her anıyla hayranlarını mutlu ediyorlar. Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte Çeşme'de sezonu açan çiftin kızları Jan Asya ile geçirdikleri keyifli anlar, kameralara yansıdı. Bekarlığı, hamileliği ve doğum sonrası dönemlerinde mutlaka Çeşme'de tatil yapan Gupse Özay, eşi Barış Arduç ve kızları Jan Asya ile beraber Çiftlikköy'ün serin sularında keyif yaptı.

NÖBETLEŞE BAKTILAR

KIZINI kucağından kolay kolay indirmeyen ve denizin içinde uzunca bir süre eşi olmadan turlayan ünlü oyuncu, etrafındaki vatandaşların da iltifatlarıyla karşılaştı. Daha sonra suya giren ve bir süre tek başına yüzdükten sonra aralarına katılan Barış Arduç, kucakta taşıma nöbetini devralarak biricik kızını deniz taşıtlarının yanına götürdü. upse Özay, bu sene de mayosuyla denize girerken, eşi de her zamanki gibi fit vücuduyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Birkaç ay sonra 2 yaşını dolduracak olan minik Arduç ise sevimliliğiyle çevredekilerin ilgi odağı oldu.

KIZ KIZA TAKILDILAR

ASLI Bekiroğlu yaz sezonunu Çeşme'de açtı. Mekana kız arkadaşlarıyla gelen genç oyuncu, günün büyük bir kısmını denize girmek yerine yemek yiyip, güneşlenerek ve sohbet ederek geçirdi. Bekiroğlu, geç de olsa denize girmek için vakit ayırdı. Neşesi yerinde olan ve zaman zaman arkadaşlarıyla denizde şakalaşan güzel oyuncu, günün ilerleyen saatlerinde beachte düzenlenen partiye katılarak eğlenmeye devam etti

EL ELE GÖZ GÖZE AŞK DOLU TATİL

GEÇTİĞİMİZ yıl yaz aylarının başından başlayan ilişkileriyle birçok defa gündeme gelen Oğulcan Engin ile İlayda Şahin, bu yaz ilk kez Çeşme'de görüntülendi. Tatilde olan Engin ve Şahin, arkadaşlarıyla beraber beach clublarda objektiflere yansıdı. Hayli mutlu olan aşıklar, bir ara mekanın iskelesinde el ele yürüyüş yaptı. Bir yandan yüzen bir yandan da su şakası yapan ikili, daha sonra localarına geçerek güneşlenmeye devam etti.