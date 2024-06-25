Babalar geleneği bozmadı yeni plajdan yeni pozlar

ÜNLÜ oyuncular Onur Buldu ve Aziz Aslan, geçmişten bugüne çocuklarıyla birlikte Fethiye plajlarında çektirdikleri tatil fotoğraflarını yayımladı. Ünlü oyuncu Onur Buldu ile Aziz Aslan, aileleriyle birlikte üç sezondur Fethiye'de tatil yapıyor, çocuklarıyla birlikte plajda fotoğraf çektiriyor. Bu sene de Fethiye'ye gelen Onur Buldu ve Aziz Aslan, yine bir plajda buluştu. Çocukları Masal ve Güneş ile objektif karşısında poz verdi. Buldu, fotoğrafları "Üçüncü geleneksel Fethiye pozu" notuyla yayımlarken Aslan da aynı kareleri "Yine yeniden..." ifadeleriyle paylaştı.