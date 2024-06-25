Pınar Çocuk Resim Yarışması ödülleri sahiplerine verildi

"GELECEĞİMİ Resmediyorum: 2050 Yılında Dünyamız" temasıyla düzenlenen 43. Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması'nın ödül töreni, 11 Haziran'da İzmir Altın Yunus Otel'de gerçekleştirildi. Ödül almaya hak kazanan minik ressamlara Bisan bisiklet, kablosuz kulaklık ve profesyonel resim çantası ile malzemeleri hediye edildi.

MİNİKLER ÖDÜLLERİNE KAVUŞTU

Pınar 43. Uluslarası Resim Yarışması'nı kazanan öğrenciler için ödül töreni düzenlendi. Yarışmada başarı gösteren 11 öğrenci Bisan bisiklet, 11 öğrenci bluetooth kulaklık kazandı. Ayrıca yarışmayı kazanan tüm öğrenciler profesyonel resim çantası ve malzemeleriyle ödüllendirilirken, Güneydoğu Anadolu Bölgesinden Duru Naz Kılınç ve Kadir Burak Bülbül ile Doğu Anadolu Bölgesinden Hafsa Çelebi, Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı aracılığıyla 1 yıllık eğitim bursunun sahibi oldu. Törende konuşan Jüri Heyeti Başkanı Prof. Mümtaz Sağlam da, çocuk resimlerinin hepsinin güzel ve saf olduğunu belirterek, "Umarım, Pınar Çocuk Resim Yarışması uzun seneler devam eder ve bizler de çocuklarımızın hayatına sanatla dokunmayı sürdürürüz" dedi.