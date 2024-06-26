Bu kez İbo yoktu

HER yaz dönemi tatil için sevgilisi İbrahim Kutluay ile birlikte Çeşme'ye kaçan Edvina Sponza, bu kez yalnız görüntülendi. İstanbul'un karmaşasından uzaklaşıp kafa dinlemek için Çeşme'ye gelen sosyetik güzel, bir bayan arkadaşıyla birlikte denize girdi. Yüzerken bir yandan da sohbet eden Sponza, daha sonra duşunu alıp şezlonguna geçerek muhabbete orada devam etti. 50 yaşında olmasına rağmen yoga eğitmenliği yaptığı için düzgün bir fiziğe sahip olan Edvina Sponza, fit görünümüyle genç kızlara taş çıkarttı