Çeşme’de mutluluğa EVET dediler

GEÇTİĞİMİZ ay İzmir'de nişanlanan ve 5 senedir beraber olan oyuncu Tolga Sarıtaş ile tasarımcı Zeynep Mayruk, dün Çeşme'de evlendi. Siyah pantolon ve beyaz takım elbiseyle dünya evine giren Tolga Sarıtaş'ın özel dikim damatlığı Levon Kordonciyan imzasını taşırken, Zeynep Mayruk da Oscar de la Renta tasarımı gelinlik ve kendisinin hazırladığı after parti kıyafetiyle sevenlerinin beğenisini topladı.

Gece boyu davetlilerle birlikte doyasıya eğlenen mutlu çiftin düğününe aile ve yakın arkadaşlarının yanı sıra Engin Akyürek, Sarp-Sinem Akkaya, Özgür Çevik-Hatice Kartoğlu, Alina Boz-Umut Evirgen, Melis Birkan-Aras Aydın, Hatice Şendil- Burak Sağyaşar, Banu-Timur Savcı, İnci-Ali Gündoğdu, Yağız Alp Akaydın, Hanzade Durmuş, Şükrü Özyıldız ve sevgilisi Sibil Çetinkaya gibi ünlü isimler de katıldı.

'ÇOK MUTLUYUZ'

NİKAHTA damadın şahitliğini Ömer Durak, Sedat Demirtopuz ve Genco Özak yaparken, gelinin şahitliğini ise kız kardeşi Berçin Mayruk, Selin Sarper ve Begüm Ertuğrul yerine getirdi. Çok mutlu olduğunu dile getiren Zeynep Mayruk, "Hayatımızın en güzel günü olduğunu düşünüyorum. Birazcık duyguluyum. Keyifli bir akşam geçireceğiz. Tolga beni almak için eve geldiğinde heyecan başladı" dedi. Gelin evine davul ve zurnayla giden Tolga Sarıtaş ise "Gelenekleri yerine getirdik. Yuva kurmaya karar verdik. Çok özel ve güzel bir karar. Hep beraber eğleneceğiz bugün. Çok mutluyuz" dedi.