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Haberler Sarmaşık Yıldız Tilbe’nin perukla imtihanı

Yıldız Tilbe’nin perukla imtihanı

Damar şarkıların güçlü sesi Yıldız Tilbe, İzmir Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda bu yazın ilk konserini verdi. Kerki Solfej Organizasyon aracılğı ıyla sahne alan Tilbe, programa duygusal parçalarla başladı. Beline kadar olan peruğuyla sevenlerinin karşısına çıkan sanatçı, bir süre sonra sıkılınca herkesin önünde takma saçlarını çıkartıp koltuğa fırlattı.

ERCAN AKGÜN
Yıldız Tilbe’nin perukla imtihanı

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, konserlerine ara vermeden devam ediyor. İzmir Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda konser veren Tilbe, sahneye beline kadar uzanan peruğuyla çıktı. Kafasındaki peruğa sadece 22 dakika dayanabilen Tilbe, gecenin geri kalanına kendi orijinal saçlarıyla devam etti.

YENİ ŞARKIYI İLK KEZ SÖYLEDİ

Rahat tavırları ve kendine has danslarıyla yine farkını ortaya koyan ünlü sanatçı, her anın kıymetinin bilinmesi gerektiğine vurgu yaparak sevenlerine "Bu akşam bütün kurtlarınızı dökün. Yarın yok ona göre" diye seslendi. Konser alanını dolduran binlerce kişi, hüzünlü başlayan gecenin devamında bol bol dans edip eğlenmenin keyfini çıkardı. Yeni çıkardığı Ben Bir Şarkıyım adını verdiği şarkısı ile trendler listesinde 15 gün listede kalan Yıldız Tilbe hayranlarına sürpriz yaparak yeni şarkısı "Bakınca Görünüyorsun"u da seslendirdi. Yaz turnesine tüm hızıyla devam edecek olan Yıldız Tilbe, gelen yoğun istek üzerine 4 Temmuz'da bir kez daha Bodrum Antik Tiyatro'da sevenleriyle buluşacak.

TEK BAŞINA DENİZİN SERİN SULARINDA

Yoğun bir dizi çekim dönemini atlatan Müjde Uzman, geçen yıl olduğu gibi bu sene de yaz sezonunu İzmir Çeşme'de açtı. Dalyan'da bir beach cluba giden başarılı oyuncunun tek başına olması dikkatlerden kaçmadı. Suyun soğukluğu ilk başta biraz gözünü korkutsa da denize girmekten vazgeçmeyen güzel oyuncu, uzun süre yüzdükten sonra ısınmak için kumsala geri çıktı. Ayakta dikilip bir müddet denize bakan ve dalgın haliyle görüntülenen Uzman, daha sonra güneşlenmek için şezlonguna geçti.

MURAT BOZ BU SENE DE ÇEŞME'DEN KOPAMADI

Yaz aylarında Çeşme'den kopamayan Murat Boz, bir kez daha tatil için Çeşme'ye demir attı. Denize girip çıktıktan sonra kaslı vücuduyla plajda boy gösteren yakışıklı şarkıcı, kendisini süzen bayan hayranları arasından ilerledi. Kurulanmak için şezlonga geçen Boz'a, arkadaşları Mustafa Aksakallı ve Oğulcan Engin de eşlik etti. Üç delikanlı, bir süre konuşup telefonda gezindikten sonra yemeğe geçerek gece turu için plan yaptı.

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