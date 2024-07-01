Çeşme günlüğü

PLAJDA SEVGİ SELİ

TOLGA Sarıtaş ile Zeynep Mayruk çiftinin düğünü için Çeşme'ye gelen Şükrü Özyıldız ve sevgilisi Sibil Çetinkaya, plajda düşman çatlattı. Arkadaşlarıyla birlikte bir beache giden çift, havanın aşırı rüzgarlı olması nedeniyle şezlongda güneşlenmeyi tercih etti. Ancak bir süre sonra Şükrü Özyıldız dayanamayıp suya girmeye karar verdi. Kısa süreliğine de olsa yüzen yakışıklı oyuncu, plaja çıktığında ise sevgilisi gülümseyerek yanına geldi.

DENİZDEN SIKILSA DA ÇEŞME'DE DAYANAMADI

ÜNLÜ isim Aleyna Kalaycıoğlu, bu sezon da Çeşme'den kopamadı. TV programı boyunca denizle içli dışlı olan ve artık yüzmekten sıkılan Kalaycıoğlu, Çeşme'de adeta denize doyamadı. Genç yarışmacı, fit görüntüsüyle çevresindekilerin dikkatini çekti. Bu yazı yoğun geçirecek olan Kalaycıoğlu, boş zamanlarında da tatil yapmak için Çeşme ve Bodrum arasında gidip gelecek.