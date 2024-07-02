Ünlü çift rotayı Çeşme’ye çevirdi

Yaz sezonunu Bodrum'da açan oyuncu Alina Boz ve eşi Umut Evirgen, birkaç gün sonra rotayı Çeşme'ye çevirdi. Arkadaşları Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk'un düğünü için gelen ikili, daha sonra tatili uzatarak Çeşme'de kalmaya karar verdi. Dalyan'da bir beach cluba giden Evirgen çifti, denize güneş gözlükleriyle girdi. Umut Evirgen, suyun soğukluğuna alışmak için eşiyle beraber yavaş yavaş ilerlerken birden kendini sırt üstü denize bıraktı. Eşinden cesaret alıp denize hızlı giriş yapan Alina Boz da uzun süre suda kalıp baş başa sohbet ederek zaman geçirdi.

"BİZ ÇOK MUTLUYUZ"

İkilinin nikah masasına oturmasından kısa bir süre sonra ise boşanacakları yönünde yapılan haberler magazin gündemine gelmişti. Evirgen, ayrılık iddialarına tepki göstererek, "Arkadaşlar kim olduğunu bilmiyorum ama internette saçma sapan haberler dolaşıyor. 'Umut ve Alina boşanıyor! Bu evlilik yürümez' gibi saçma sapan... Böyle haberlerin aslı yok, biz çok mutluyuz. Bu tür haberlere itibar edilmesin, görünce canım sıkılıyor" ifadelerini kullanmıştı.

2 ARALIKTA EVLENDİLER

TUBA Büyüküstün, Melisa Şenolsun ve Serenay Sarıkaya gibi ünlüler dünyasından birçok isimle yaşadığı birlikteliklerle adından sıkça söz ettirmeyi başaran işletmeci ve yönetmen Umut Evirgen, geçtiğimiz sene oyuncu Alina Boz ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Ünlü çift, 2 Aralık'ta yakın dostları ve ailelerinin katılımıyla gerçekleşen bir törenle hayatlarını birleştirmişti. Alina Boz'un şahitliğini Burak Can ve Cemre Beygüven üstlenirken, Umut Evirgen'in şahitleri Özge Özpirinçci ile Fatih Terim olmuştu.