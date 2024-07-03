Taze aşıklara kıskançlık sınavı

Zeynep Bastık, sevilen şarkılarını Harbiye Açıkhava'da bir araya gelen binlerce dinleyicisi için seslendirdi. Bastık, sahneye 'Yakışır Bana' parçasıyla çıktı. Konserinin ilk yarısında akustik şarkılarını seslendiren sanatçı; 'Felaket', 'Lan', 'Bir Daha', 'Uslanmıyor Bu' ve 'Delikanlım'ı da söyledi. Sahne performansına dijital bir şov ve dansçılar da eşlik etti.

"ÇOK ÖZEL HAZIRLANDIK"

Bir süredir hazırlık yaptığı Harbiye Konseri için oldukça heyecanlı olan şarkıcı iki ayrı sahne şovu gerçekleştirdi ve iki farklı kostüm giydi. Sahne öncesi soruları yanıtlayan Bastık, "Çok güzel bir gece bizleri bekliyor. Çok özel hazırlandık. Sahnemiz iki bölümden oluşacak. İkinci bölümde farklı bir kıyafet giyeceğim" dedi. Ünlü ismi izlemeye gelenler arasında Burcu Biricik, Didem Soydan, Nazlı Bulum, Serkay Tütüncü, Umut Kurt, Umut Eker, Yasemin Sakallıoğlu ve Kubilay Aka yer aldı.

"O TOKSİK ŞEYLER BİZDE YOK"

Çeşme'de sevgilisi Serkay Tütüncü ile windsurf yaptığı görüntülerin hatırlatılması üzerine ünlü şarkıcı, "Hocam çok iyiydi, çok tatlıydı" açıklamasını yaptı."Sevgilinizin bir kadın tarafından beğenilmesi sizi kıskandırır mı?" sorusuna ise Bastık, "Hiç kıskanmıyorum. Birlikte parlıyoruz gibi hissediyorum. Bu çok hoşuma gider. Bu kişinin özgüveniyle alakalı bir durum. O toksik şeyler bizde yok, eledik onları. Hayat güzel, yaşamak güzel. Aşk varsa her şey güzel" yanıtını verdi.

Zeynep Bastık'ın arkadaşı Baran Mengüç ile yaptığı dans performansı da sosyal medyada büyük beğeni topladı. Sevgilisi Serkay Tütüncü ise Bastık'ı uzaktan izledi.

"ÇEŞME'DE STRES ATTIK"

Serkay Tütüncü, gecede sevgilisini yalnız bırakmadı. 33 yaşındaki oyuncu, "Konser öncesi biraz rahattı. Çeşme'ye tatile gittik, stres attık. Sonrasında Zeynep'in Harbiye hazırlık süreci başladı" ifadelerini kullandı.