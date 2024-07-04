Yaşına rağmen fit görünüm

ÜNLÜ sunucu Ivana Sert, yaz tatili için İzmir Çeşme'yi tercih etti. 44 yaşında olmasına rağmen fit bir görünüme sahip olan Ivana Sert, bikini tercihiyle de dikkat çekti. Sert'in yanında arkadaşları Işılay Peker ve Damia Cherqaoui Azar da vardı.

Sunuculuğun yanı sıra fotoğrafçılıkta da kendini gösteren Sert, arkadaşı Işılay Hanım'ı plajda telefonla çektikten sonra vakit kaybetmeden yüzmeye geçti.

GÜNEŞLENDİLER

Öte yandan gün içerisinde birkaç kez denize girip açılan hanımlar, suyun içinde uzun süre kız kıza sohbet edip serinliğin tadını çıkardı. Muhabbete bir türlü doyamayan üçlü, sudan çıktıklarında plaja havlu serip güneşlenmeyi de ihmal etmedi.

İKİZ MODACILAR SERİNLİĞE KOŞTU

HER sene yaz tatillerinin bir kısmını Çeşme'de geçiren ikiz modacılar Duygu Gülşen Tarablus ve Hande Gülşen Yontuç, bir kez daha birlikte objektiflere takıldı. Arkadaşları Nidal Fırat ile birlikte Dalyan'da bir beach cluba giden ikizler, denizde saçları ıslanmadan önce bol bol fotoğraf çekildi. Mekan içinde güzel yerleri seçen Duygu Tarablus, kardeşi Hande Yontuç'a poz verip mankenlik yaptı. Ardından arkadaşları Nidal Fırat ile koşarak denize giren Tarablus, sıcak havanın gerginliğini hızlıca atarken, çok geçmeden kardeşi Yontuç da aralarına katıldı. Güneş gözlüğüyle yüzen Hande Yontuç, onu ıslatmamak için elinde tutarak birkaç kez suyun içine daldı. Mankenleri kıskandıran incecik vücutlarıyla dikkat çeken üç güzel, bikini seçimleriyle de zevkli olduklarını herkese gösterdi.