Denizde aşka geldiler

Yaz tatilini çocuklarıyla birlikte Çeşme'de geçiren Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, Fun Beach'te görüntülendi. Ünlü çiftin denizdeki aşk dolu anları dikkatlerden kaçmadı. Suyun içinde uzun süre sohbet edip birbirlerine sarılan ikilinin yüzmeyi de ihmal etmedi. Mayıs ayında 8. evlilik yıldönümlerini kutlayan ve ilişkileriyle örnek gösterilen İmirzalıoğlu çifti, denizdeki romantik halleriyle mutluluklarını göstermiş oldu.

DENİZDE SARMAŞ DOLAŞ

Suyun içinde bir süre sarılıp öpüşen ikili, sonrasında daha derinlere yüzerek baş başa sohbet etti.

YEDİ YIL ÖNCE EVLENDİLER

Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, yedi yıl önce nikah masasına oturmuştu. Çift, 2020 yılında ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı. İlk çocuklarına 'Lalin' adını veren ikili, geçtiğimiz yıl mayıs ayında ise ikinci kızları Leyla'yı kucaklarına almıştı.

ÇEŞME'DE BULUŞTULAR

Hakan Sabancı'nın Hande Erçel'in yokluğuna dayanamadığı ve Çeşme'ye gideceği haberleri dolaşmaya başlamıştı. Beklenen oldu, Hande Erçel ve Hakan Sabancı Çeşme'de kavuştu. Gizlice çekilen pozlar da sosyal medyada hızla yayıldı. Barış Arduç'la "Rüzgara Bırak" isimli filmde başrolde oynayacak Erçel, şimdilerde Çeşme'de çekimde. Hakan Sabancı ise Erçel'den ayrı kalmaya daha fazla dayanamayarak sevgilisini görmek için soluğu Çeşme'de aldı.

BABA VE OĞLUNUN ADRENALİN MERAKI

Konser vermek için birkaç gün öncesinden ailesiyle beraber Çeşme'ye gelen ve akşamları sevdikleriyle vakit geçiren Mustafa Sandal, gündüzleri de boş durmayıp kite surf yaptı. Adrenalin seven Sandal, oğlu Yaman ile birlikte Alaçatı High Tide Kite School'da deniz ve rüzgarın tadını doyasıya çıkardı. Yaklaşık 5 yıldır oğluyla beraber bu sporu yaptıklarını söyleyen ünlü popçu, gün boyu suyun içinde kalıp rüzgarla dans etti.