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Haberler Sarmaşık Sarp rotadan sapmadı

Sarp rotadan sapmadı

Oğulları Güney ile birlikte her yaz Çeşme’de tatil yapan Sarp ve Bengisu Apak çiftinin adresleri bu sene de değişmedi. Çiftlikköy’de bir beache giden Apak ailesi denizde serinlerken yaptıkları küçük bir yarışla günlerine renk kattı

ERCAN AKGÜN
Sarp rotadan sapmadı

ÇEŞME müdavimi ünlülerden Sarp Apak ve eşi Bengisu Apak bu sene de rotadan sapmadı. Ünlü çift oğulları Güney ile bir plajda eğlenceli saatler geçirirken objektiflere takıldı.

OĞLUYLA önden suya girip açılışı yapan ünlü oyuncu, daha sonra yanlarına gelen Bengisu Hanım'la yüzme yarışı yaptı. Oğullarının yanına kadar en hızlı kimin yüzeceğini belirlemek için iddiaya giren ve arka arkaya kulaç atan ikili, eğlenceli görüntüler oluşturdu. Uyanıklık yapıp yarışa erken başlayan Bengisu Hanım, doğal olarak birinci geldi. Eşini geçemeyen Sarp Apak ise yenilginin ardından oğullarına yüzme dersi vererek vakit geçirdi.

DENİZDE KOYU SOHBET

YAZ döneminde Çeşme'den kopamayan oyuncu Engin Öztürk, arkadaşıyla suda koyu sohbete daldı. Bir süre konuştuktan sonra sıcaktan bunalan yakışıklı oyuncu, bu kez de serinlemek için yüzmeye başladı. Suyun soğuk olmasıyla kendine gelen Öztürk, karaya çıkarken yine arkadaşıyla laflamaya devam etti.

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