Ünlü çiftin gerginliği yüzlerinden okundu

Çeşme'de tatilde olan Demet Akalın ve Okan Kurt çifti, ünlü oyuncu-sunucu Esra Balamir ve arkadaşlarıyla birlikte Çiftlikköy'de görüntülendi. Arkadaşıyla birlikte suya girip sohbet eden Esra Balamir'in ardından dakikalar sonra gelen Kurt ve Akalın çiftinin hararetli bir konuşma yaptığı ve biraz gergin olduğu dikkatlerden kaçmadı. El kol işaretleriyle bir şeyler anlatan Okan Kurt'un, eşiyle mesafesi göze çarpan diğer ayrıntılardı.

DİZİDEKİ AŞIKLAR KAFEDE GÖRÜNTÜLENDİ

ATV'nin sevilen dizilerinden "Kardeşlerim"de rol alan Bilal Yiğit Koçak ile Lizge Cömert, Alaçatı'da baş başa bir kafede görüntülendi. Dizide liseli aşıkları canlandıran ve yakın zamanda da sevgili olduklarıyla ilgili dedikodu çıkan ikilinin gerçek hayatta aralarında bir şey olup olmadığı sorusu da bu fotoğrafla bir kez daha gündeme geldi.