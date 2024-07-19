Aydilge’den Yunan şarkıcıya Atatürk ayarı

Türk Eğitim Vakfı'nın İzmir Çeşme'de düzenlediği yardım gecesinde sahnede Atatürk fotoğrafları olduğu gerekçesiyle konserini iptal eden Yunan şarkıcı Despina Vandi, Aydilge'yi de kızdırdı. Meseleyi görür görmez tepki gösteren Aydilge, Despina'ya haddini bildirdi.

İZMİR MARŞLI TEPKİ

Önceki gece ortalık Yunan şarkıcı Despina Vandi'nin yaptığı büyük saygısızlıkla çalkalandı. Türk Eğitim Vakfı'nın senelerdir sahnede Atatürk fotoğrafı ve Türk bayrağıyla düzenlediği yardım gecesinde sahne alması beklenen Despina Vandi, Atatürk'ü hazmedemeyince konserini iptal etti.

Vatandaşlar ise şarkıcının saygısızlığına sessiz kalmayıp hep bir ağızdan İzmir Marşı'nı söyleyerek tepki gösterdi. Herhangi bir açıklama yapmadan sahneye çıkmamaya karar veren şarkıcıdan konuya dair bir açıklama gelmişti. Vandi, "Etkinliğe siyasi bir anlam" yüklediği gerekçesiyle suçu Türk Eğitim Vakfı'na attı.

SON NOKTAYI KOYDU

Ünlü şarkıcı Aydilge ise yaşanan olaya sessiz kalmayıp,"Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'ni emanet ettiği gençler için Türk sanatçılar yeter" diyerek olaya son noktayı koydu.