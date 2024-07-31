Kenan Işık’a son görev

Hayatını kaybeden usta tiyatrocu Kenan Işık için dün İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde özel bir tören düzenlendi. Oyuncu Ali Düşenkalkar'ın sunuculuğunu yaptığı tören, Işık için saygı duruşuyla başladı.

BABALIK GÖREVİNİ ÜSTLENDİ

USTA sanatçının ailesi adına konuşan oğlu Mehmet Işık, "Babam, ömrü boyunca her şeyden çok, iyi, adaletli ve merhametliydi. Memleketinin insanını çok iyi tanımış, bir o kadar da sevmişti. Sanatını da hep memleketi ve insanı için icra etti. Sadece bana değil, ülkenin bütün insanları için babalık görevini üstlendi." sözleriyle babasını anlattı.

Törende bir konuşma yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, sanat camiası adına çok acı bir gün yaşandığını, Türk tiyatrosunun ve televizyon dünyasının duayen isimlerinden Kenan Işık'ı son yolculuğuna uğurlamak üzere bir araya gelindiğini söyledi.

Törende duygusal konuşma yapan usta sanatçının oğlu Mehmet Işık "Sadece bana değil, ülkenin bütün insanları için babalık görevini üstlendi" derken Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı da, "Onun yokluğu bizler için büyük bir kayıp." ifadelerini kullandı.

'ÖZEL BİR YER EDİNDİ'

Kenan Işık'ın vefatının sadece ailesi ve yakınları için değil sanat camiası ve tüm Türkiye için büyük bir kayıp olduğunu dile getiren Ersoy, "Kenan Işık sadece sahnede sergilediği eserlerle değil aynı zamanda yönetmenlik, yazarlık ve televizyon programcılığı alanlarında eşsiz katkılarıyla da hepimizin kalbinde çok özel bir yer edinmiştir. Onun sanata olan aşkı her zaman ilham kaynağı olmuştur." dedi.

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, oyuncu Zafer Algöz ve tiyatrocu Ahmet Yenilmez'in yanı sıra kültür ve sanat dünyasından çok sayıda isim, törende bulundu.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı da Kenan Işık'ın kıymetli bir tiyatro sanatçısı ve televizyon dünyasının önemli bir ismi olduğunu belirterek, "Uzun yıllardır hafızalarımıza kazınmış olan duayen sanatçı, oyuncu, yazar ve yönetmen olarak Türk tiyatrosunun en seçkin isimleri arasına giren Kenan Işık, tiyatro sahnesinde ekranlardaki başarısıyla kalplerimize özel bir yer edindi." dedi. Karadağlı, Işık'ın sanatını sadece yeteneğiyle değil aynı zamanda insanlığı ve samimiyetiyle de icra ettiğinin altını çizdi.