  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık

Minik Can ile ilk kez görüntülendi

Can ile ilk kez Yeni Asır tarafından görüntülendi. Çeşme tatilini sürdüren Mola, yavrusuyla bütün gün deniz keyfi yaptı.

ERCAN AKGÜN
Minik Can ile ilk kez görüntülendi

Başarılı ve güzel oyuncu Ezgi Mola, geçtiğimiz Kasım ayında anne olma mutluluğunu yaşamıştı. Bugüne kadar bebeğini sosyal medya ve basından uzak tutan Mola, Çeşme tatilinde ilk kez muhabirimiz Ercan Akgün tarafından görüntülendi. Doğumundan beri yüzünü gizlediği 8 aylık oğlu Can ile tatilde olan ünlü oyuncu, Alaçatı'daki bir beach'te bebeğiyle keyifli bir gün geçirdi.

ANNE-OĞUL BOL BOL EĞLENDİ

Tanınmamak için yüzünü şapka takarak saklamaya çalışan Mola, oğlunu suyun yüzeyinde gezdirip serinletirken, minik Can'ı neşelendirmek için de tatlı şakalar yaptı. İşletmecilik yapan eşi Mustafa Aksakallı ise iş yoğunluğu nedeniyle bu keyifli anlara eşlik edemedi. Yüzmek yerine vaktinin tamamını ailenin yeni üyesiyle oynayarak geçiren Ezgi Mola, denizde bulunan bazı vatandaşların iyi dileklerine de gülümseyerek karşılık verdi. Sempatik oyuncunun cana yakın tavırları ise dikkatlerden kaçmadı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA