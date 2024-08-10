Minik Can ile ilk kez görüntülendi

Başarılı ve güzel oyuncu Ezgi Mola, geçtiğimiz Kasım ayında anne olma mutluluğunu yaşamıştı. Bugüne kadar bebeğini sosyal medya ve basından uzak tutan Mola, Çeşme tatilinde ilk kez muhabirimiz Ercan Akgün tarafından görüntülendi. Doğumundan beri yüzünü gizlediği 8 aylık oğlu Can ile tatilde olan ünlü oyuncu, Alaçatı'daki bir beach'te bebeğiyle keyifli bir gün geçirdi.

ANNE-OĞUL BOL BOL EĞLENDİ

Tanınmamak için yüzünü şapka takarak saklamaya çalışan Mola, oğlunu suyun yüzeyinde gezdirip serinletirken, minik Can'ı neşelendirmek için de tatlı şakalar yaptı. İşletmecilik yapan eşi Mustafa Aksakallı ise iş yoğunluğu nedeniyle bu keyifli anlara eşlik edemedi. Yüzmek yerine vaktinin tamamını ailenin yeni üyesiyle oynayarak geçiren Ezgi Mola, denizde bulunan bazı vatandaşların iyi dileklerine de gülümseyerek karşılık verdi. Sempatik oyuncunun cana yakın tavırları ise dikkatlerden kaçmadı.