Sanatçılar ‘Tezgah’a geldi

SENARYOSUNU Erkan Kolçak Köstendil'in yazıp başrollerinde yer aldığı, yönetmenliğini de Kadir Çermik'le birlikte paylaştığı "Tezgah" filminin Türkiye'deki ilk açık hava galası, haftasonu Alaçatı Tarla'da yapıldı. Gösterime katılan oyuncular Erkan Kolçak Köstendil, Damla Sönmez, Rıza Kocaoğlu, yönetmen Kadir Çermik ve yardımcı yönetmen Gözde Kocaoğlu, filmi ilk kez seyirciyle beraber izlemenin mutluluğunu yaşadı. Özel gösterime katılanlar arasında ünlü konuklar da vardı. Barış Falay, Doğa Rutkay- Kerimcan Kamal, Engin Hepileri-Beyza Şekerci, Pınar Altuğ- Yağmur Atacan, Sarp- Bengisu Apak, Murat Boz, Melisa Doğu, İlkin Tüfekçi ve Erkan Kolçak Köstendil'in oyuncu eşi Cansu Tosun, galanın yıldızları arasındaydı.