Ailece tatil

Erkan Kolçak Köstendil, eşi Cansu Tosun ve oğlu Marsel ile birlikte yazın keyfini İzmir Çeşme'de çıkarıyor. Yeni filmi Tezgah'ın galası için bir süredir İzmir'de olan aile, burada keyifli vakit geçiriyor. Aya Yorgi Koyu'ndaki bir beachte görüntülenen Köstendil, henüz yüzme bilmeyen oğlunu kucağına alarak denizin içine doğru ilerledi.

Bir müddet sonra yanlarına gelen Cansu Tosun da eşi ve oğluyla suda şakalaşıp eğlenceli dakikalar geçirdi. Kendilerini çeken magazincileri fark edip el sallayan ve oğullarını şezlonga bırakıp mekanın merdivenlerinde baş başa sohbet eden ünlü çift, serinlemek için denize dalış yaptı.

BİR KULAÇ BİLE ATMADI

Genellikle bayan arkadaşlarıyla tatil yapmayı tercih eden oyuncu ve sunucu Esra Balamir, bir kez daha kız kıza görüntülendi. İzmir Çeşme Çiftlikköy'deki bir beache giden Balamir, arkadaşlarıyla suyun içinde 1 saate yakın muhabbet etti. Denizde uzun uzun konuşan ancak bu süre zarfında bir kulaç bile atmayan ünlü sunucu, hareketsizlikten üşüyünce plaja doğru giderek şezlonguna geri döndü.