Naomi Campbell Bodrum tatilinde

SÜPER model olarak anılan dünyaca ünlü model Naomi Campbell, Türkiye'de tatil yapmaya geldi. Campbell, Bodrum Türkbükü'nde gazetecilerden kaçmak için girdiği dükkandan 10 çift sandalet aldı. Ünlü model Naomi Campbell, tatil için Bodrum'u tercih etti.

10 ÇİFT SATIN ALDI

TÜRKBÜKÜ'NDE zodyak bottan inerken görüntülenen Campbell, fark edilince hızla geri dönmek istese de bu fikrinden vazgeçti. Paparazzilerden kaçmak için bir dükkana giren Campbell, içeride sandalet denerken görüntülenmemek adına 10 çift sandalet satın aldı. Gazetecilerin ısrarla çekim yapmaya devam etmesi üzerine, korumasını devreye sokarak görüntü alınmasını engellemeye çalıştı.