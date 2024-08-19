Aydemir Akbaş’a duygusal veda

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan ve iki gündür yoğun bakımda tedavi altında olan Aydemir Akbaş 88 yaşında yaşamını yitirdi. Senarist, yönetmen, oyuncu Aydemir Akbaş için bugün kongre üyeliği de yaptığı Galatasaray Lisesi'nde uğurlama töreni düzenlendi.

Aydemir Akbaş'ın cenaze namazı Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde kılındı. Cenaze namazı için camiye gelen sanatçı İbrahim Tatlıses'in tekerlekli sandalye ile gelişi sırasında arbede yaşandı.

Törene, Sinema Genel Müdürü Birol Güven, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, oyuncu Şafak Sezer ve çok sayıda seveni katıldı. Törende duygusal anlar da yaşandı.

'HERKESTEN SEVGİ BEKLERDİ'

Aydemir Akbaş'ın yakın arkadaşı İbrahim Tatlıses, dostuna son görev için törene geldi. Göz yaşlarına hakim olamayan Tatlıses: 'Aydemir kimseden para istemez, yardım istemez. Herkesten sevgi beklerdi. Severdim ama oda beni severdi. Anlatacak çok şey var ama böyle 2 dakikaya sığmaz. Son nefesinde beni görmek istediğini anladım ve gittim. Yoğun bakıma girdim, bembeyaz bebek gibiydi. Sağ elimi sol dizinin üstüne koydum. 'Haydoşum ben geldim, buradayım' dedim. Ben gittikten yarım saat sonra canını teslim etmiş. 'Beni mi bekledin Aydemir, teşekkür ederim' Hepimizin başı sağ olsun' dedi.