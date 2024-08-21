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Haberler Sarmaşık

Reha Muhtar entübe edildi

İstanbul Sarıyer’deki evinde merdivenlerden düşerek yaralanan gazeteci Reha Muhtar hastaneye kaldırıldı. Muhtar’ın entübe edildikten sonra hastanede tedavisine devam edildiği öğrenildi

HABER MERKEZİ
Reha Muhtar entübe edildi

İstanbul'da yaşayan Gazeteci Reha Muhtar, saat 01.00 sıralarında Sarıyer'deki evinin merdivenlerinden düşerek yaralandı.

BİLİNCİ KAPANDI

Oğlunun haber vermesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Reha Muhtar, ambulans ile Maslak Acıbadem Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Muhtar'ın entübe edildiği ve bilincinin kapalı olduğu öğrenildi.

Reha Muhtar'ın sağlık durumu hakkında ailesi ve hastaneden resmi bir açıklama ise henüz yapılmadı. Öte yandan, iddialara göre, Reha Muhtar'ın geçirdiği kaza sonrası eski eşi Deniz Uğur, olay sırasında Reha Muhtar'la birlikte olan oğluna ulaşamadığını belirterek "Akşamdan beri oğlum telefonlarını açmıyor" dedi.

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