Çeşme’de Kenan Doğulu rüzgarı esti

Sevenleriyle Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda bir araya gelen Kenan Doğulu, eşsiz bir performansa imza attı. Doğulu Kerki Solfej organizasyonuyla gerçekleşen konseri "Bumaya" şarkısıyla başlatırken, devam eden dakikalarda kariyeri boyunca hit olmuş "Ara Beni Lütfen" ve "Baş Harfi Ben" şarkılarını seslendirdi. Enerjisiyle gecenin keyfini doruğa çıkaran Kenan Doğulu, sevenlerine eğlence dolu anlar yaşattı.

BİTMEYEN ENERJİ

Biletleri kısa sürede tükenen konserde Doğulu'nun enerjisi ve sahne performansının yanında sahne kıyafeti de büyük ilgi gördü. Hayranları, Çeşme Açıkhava'da esen Kenan Doğulu rüzgarıyla unutulmaz bir gece geçirdi. Gecenin sonlarına yaklaşırken sahnede kendisine eşlik eden orkestrasına teşekkür etmeyi unutmayan Doğulu, "Aşk Oyunu" ve "Bal Gibi" şarkılarıyla konserini sonlandırdı.