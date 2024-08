Yıllar sonra ilk kez Çeşme’de görüntülendi

2008-2016 yılları arasında rock müzik dünyasında başarılı işlere imza atan ve hatırı sayılır bir kariyere sahip olan, fakat 2016'da kişisel sebepler yüzünden dağılan Model Grubu'nun bas gitaristi ve söz yazarı Can Temiz, eşi Burcu Erim ile yıllar sonra ilk kez birlikte Çeşme'de görüntülendi. Eski grubun vokalisti Fatma Turgut ile bir dönem sevgili olan ve daha sonra ilişkilerini sonlandırıp o dönemde grubun stil danışmanı Burcu Erim'le aşk yaşamaya başlayan Can Temiz, Burcu Hanım ile evlendikten sonra uzun bir süre magazin basını tarafından görüntülenmedi. Sayıca fazla olan ilginç dövmeleriyle her yerde dikkat çeken çift, Alaçatı'daki bir beachte baş başa denize girdi. Mutlulukları yüzlerinden okunan ikilinin denizdeki romantik halleri objektiflere yansıdı.