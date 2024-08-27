Denizde romantik anlar

ÇEŞME GÜNLÜĞÜ

Rol aldığı dizideki karakteriyle bu yılın en dikkat çeken isimlerinden biri olan Ceren Karakoç, eşi Osman Karakoç ile birlikte Çeşme'de romantik görüntüler sergiledi. Alaçatı'da bir beache giden oyuncu çift, denize girerken aşk dolu halleriyle beğeni topladı. Suda ilerlerken eşine arkadan sarılan ve sırtına birkaç kez öpücük konduran Ceren Hanım, baş başa geçirdikleri zamanın tadını doyasıya çıkardı.

MİNİK BİR KAZA

Çeşme'de eşi Emel Karaköse ile tatil günlerinin sonuna yaklaşan Selim Bayraktar, denizde yüzdükten sonra minik bir kaza yaşadı. Eşiyle birlikte el ele sudan çıktığı sırada ayağını taşa vuran Bayraktar bir anda acı hissederken, Emel Hanım da kısa süreli panik yaşadı. Neyse ki önemli bir şey olmadığını gören çift, dinlenmek için localarına geçti.

HAYRANLARI ETRAFINI SARDI

Ekim ayında Tayland'da ringe çıkıp Alessio Bisutti ile çarpışacak olan Azeri kökenli ağır siklet boksörü Gürkan Karadağ, yoğun idmanlara birkaç saatliğine ara verip menajeri Hakan Bezgin ile birlikte Çeşme'ye geldi. Alaçatı sokaklarında dolaşıp mekanları inceleyen ünlü boksör, yolda karşılaştığı hayranlarının fotoğraf çektirme isteklerini de geri çevirmedi.