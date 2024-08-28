Sıcaktan bunalan kendini suya bıraktı

İzmir Çeşme'de tatil yapan ünlü oyuncu Pınar Altuğ ve eşi, serin suların keyfini çıkardı. Altuğ, eşi Yağmur Atacan ve arkadaşlarıyla beraber denizin içinde sohbete daldı. Yağmur Atacan'ın aldığı kilolar nedeniyle deniz şortunun belinden düşmek üzere olması da dikkat çeken başka bir ayrıntıydı. Uzayan konuşmaların ortasında ilk önce Yağmur Atacan kendini serin sulara bırakırken kendisini kıskanan eşi Pınar Altuğ da 10 dakika sonra aynı şekilde sulara kendini teslim etti. Yazın son günlerinin tadını çıkarmaya çalışan Pınar Altuğ, sık sık yüzünü güneşe dönerek D vitamini depolamaya çalıştı. Gün boyunca çiftin mutlu ve keyifli vakit geçirdikleri yüzlerinden belliydi.

KISA TATİLLER İÇİN ÇEŞME'DE

Yazın son günlerini kısa tatillerle değerlendiren Damla Sönmez, birkaç günlük tatil için Çeşme'ye geldi. Dalyan'daki bir beache giden güzel oyuncu, birkaç saat yüzdükten sonra şapkasını takarak deniz kenarına geçti. Bu sırada karşılaştığı bir köpekle oyun oynayan ve zamanın nasıl geçtiğini anlamayan Sönmez, sonrasında locasına geçerek kendisini güneşe bıraktı.