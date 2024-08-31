Reha Muhtar tekrar entübe edildi

Geçtiğimiz günlerde uyandırılan ve durumunun stabil olduğu açıklanan Reha Muhtar'ın yeniden entübe edildiği ve solunum sıkıntısı yaşadığı öğrenildi. Eski eşi Deniz Uğur'la yaşadığı velayet ve nafaka davalarıyla gündemden düşmeyen Reha Muhtar, şu sıralar yaşam savaşı veriyor. İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki yalısında merdivenlerden yuvarlanan ve hastaneye kaldırılan Muhtar, geçtiğimiz günlerde uyandırıldı. Uyandırılan Reha Muhtar'ın durumunun da stabil olduğu açıklanmıştı ancak yeniden entübe edildi. Muhtar'ın solunum sıkıntısı yaşadığı öğrenildi.