“Maşallah” dedirten kahkahalar

Yaz sezonunu Çeşme'de çocuklarıyla birlikte geçiren ve genelde Çiftlikköy taraflarındaki plajları tercih eden oyuncu Hazal Kaya, bu kez Alaçatı'da keşfettiği bir mekanda deniz keyfi yaptı. Oğlu Fikret Ali ve kızı Leyla Süreyya ile bir beach'te görüntülenen güzel oyuncunun eşi Ali Atay ise mekanda dinlendi. Çocuklarıyla oldukça neşeli anlar geçiren Hazal Kaya, bakıcılarının da yardımıyla hem kızıyla hem de oğluyla ilgilenip renkli görüntüler sergiledi. Özellikle minik kızı Leyla Süreyya ile oynarken sık sık kahkahalar attığı anlar, görenlere "Maşallah" dedirtti.

ÇEKİMLER BAŞLAMADAN KISA BİR TATİL KAÇAMAĞI

Uzun yıllar sonra Çeşme'ye gelen ve vakitleri yeterli olmadığı için doyasıya gezemeyen Kayra Şenocak ile eşi Ayşe hanım, Alaçatı'da bir kafedeydi. Karşılaştığımız çift, bir şeyler atıştırıp denize yüzmeye gideceklerini söyledi. Yeni bir dizi için yakında kamera karşısına geçecek olan Şenocak, kısa süreliğine de olsa eşi Ayşe hanımla tatil yapıp İstanbul'a döneceklerini belirtti.